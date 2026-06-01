Serinlemek için girdiği çayda kayboldu!
Adana’nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Eğlence Çayı’na giren Ömer Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Adana’da serinlemek için çaya giren Ömer Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor. Olay, dün Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla durdurulan aramalar, sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Ekiplerin Ömer Alptekin'i aramak için çalışması sürüyor.