Türkmen Dağı’nda yürek burkan manzara! Asırlık sarıçamlar köklerinden söküldü

Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yaşanan afetin nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede mayıs ayı başında yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı görüldüğünü söyledi. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını belirten Altıntaş, yağmur ve karın birlikte etkili olması nedeniyle toprağın ciddi şekilde yumuşadığını ifade etti. Altıntaş, "Kar yağışı uzun süre devam etti. Karın bir kısmı yerde erirken ağaçların üzerinde birikmeye devam etti. Özellikle sarıçamlar üzerlerindeki yükü taşıyamadı. Toprağın da yumuşamasıyla birlikte ağaçlar köklerinden devrildi. Bazıları ise gövdelerinden kırıldı. Bir ağaç devrilince yanındakileri de sürükledi ve zincirleme bir yıkım yaşandı" dedi.