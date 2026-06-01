Türkmen Dağı’nda yürek burkan manzara! Asırlık sarıçamlar köklerinden söküldü
Kütahya’nın Lütfiye köyü sınırlarındaki Türkmen Dağı’nda etkili olan yağış, kar yükü ve kuvvetli rüzgar asırlık sarıçamlara zarar verdi.

Kütahya’nın önemli doğal alanlarından Türkmen Dağı’nda ortaya çıkan görüntüler, bölge halkını ve doğaseverleri üzdü.

Kütahya'nın önemli doğal alanlarından biri olan Türkmen Dağı, son günlerde etkili olan olumsuz hava şartlarının ardından adeta afet bölgesine döndü. Özellikle Lütfiye köyü çevresindeki ormanlık alanlarda yoğun kar yükü, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yüzlerce çam ağacı devrildi. Bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, bazıları ise gövdelerinden kırılarak yere serildi. Bölgedeki yıkımın boyutları dron görüntüleri ve saha incelemeleriyle daha net ortaya çıkarken, yıllardır ayakta duran asırlık sarıçamların büyük bölümünün zarar gördüğü bildirildi.

Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yaşanan afetin nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede mayıs ayı başında yaklaşık 30 saat boyunca aralıksız kar yağışı görüldüğünü söyledi. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını belirten Altıntaş, yağmur ve karın birlikte etkili olması nedeniyle toprağın ciddi şekilde yumuşadığını ifade etti. Altıntaş, "Kar yağışı uzun süre devam etti. Karın bir kısmı yerde erirken ağaçların üzerinde birikmeye devam etti. Özellikle sarıçamlar üzerlerindeki yükü taşıyamadı. Toprağın da yumuşamasıyla birlikte ağaçlar köklerinden devrildi. Bazıları ise gövdelerinden kırıldı. Bir ağaç devrilince yanındakileri de sürükledi ve zincirleme bir yıkım yaşandı" dedi.

Türkmen Dağı'nın Kütahya'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirten Altıntaş, yaşanan manzarayı "katliam gibi" sözleriyle tarif etti. Bölgedeki zararın yalnızca ağaçlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Altıntaş, "Ormanlarımızın en güzel alanları zarar gördü. Asırlık sarıçamlar devrildi. Bu alanlar aynı zamanda yaban hayatının yaşam alanlarıydı. Hayvanların barınma ve gizlenme bölgeleri de büyük ölçüde yok oldu. Gördüğümüz manzara gerçekten üzücü" diye konuştu.

İlk değerlendirmelere göre yalnızca Lütfiye Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 15 bin metreküp orman emvalinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirten Altıntaş, Türkmen Dağı genelinde ise hasarın yaklaşık 50 bin metreküp seviyesine ulaşabileceğinin ifade edildiğini söyledi. Kesin rakamların devam eden çalışmaların ardından ortaya çıkacağını kaydeden Muhtar Rasim Altıntaş, bölgede yüzlerce ağacın zarar gördüğünü belirterek, "Şu an için net sayı vermek mümkün değil. Orman ekipleri sahada tek tek tespit yapıyor. Çalışmalar beş ayrı ekip tarafından sürdürülüyor" dedi.

Devrilen ağaçların zamanında kaldırılmaması halinde ikinci bir tehlikenin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Altıntaş, böceklenme riskine karşı uyarıda bulundu. Altıntaş, "Bu ağaçların bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer süreç uzarsa böceklenme başlayabilir. Böcekler sadece devrilen ağaçlara değil, çevredeki sağlam ağaçlara da zarar verebilir. Bu nedenle çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan afetin ardından bölgeye gelen orman teşkilatı ekipleri, zarar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından devrilen ağaçların ekonomiye kazandırılması amacıyla kesim ve satış süreçlerinin planlanacağı öğrenildi. Yetkililer, son yıllarda benzer olayların yaşandığını ancak bu kez meydana gelen zararın çok daha büyük olduğunu belirtirken, Türkmen Dağı'ndaki hasarın kesin boyutunun yapılacak detaylı incelemeler sonrasında netleşeceğini bildirdi. Kütahya'nın önemli doğal miraslarından biri olan Türkmen Dağı'nda yaşanan afet, bölge halkını üzerken, asırlık ağaçların kaybı nedeniyle doğaseverler de yaşanan yıkımın etkilerinin uzun yıllar hissedileceğini ifade ediyor.

+90 (553) 313 94 23