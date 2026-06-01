Fondaş yazarlardan hukuksuzluğa imza

Terör eylemlerine ses çıkarmayan, Gezi kalkışmasını masumlaştıran çakma aydınlar, şimdi de mahkemenin kararını tanımayarak ayrı bir hukuksuzluğa imza attı. CHP’li belediyelerin kitap fuarlarında boy gösteren sözde edebiyatçılar, mutlak kararını tanımayarak görevden alınan Manisa Milletvekili Özel’in arkasında koru halinde durdu. Aralarında Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner ve Yekta Kopan’ın olduğu sözde 262 edebiyatçı, butlan kararına karşı ortak bildiri yayımladı.

VESAYETÇİ BİLDİRİCİLER

Bildiride, kurultay sürecinde satın alınan delegeleri, dağıtılan rüşvetleri görmezden gelen imzacılar, butlana karşı mücadele edeceklerini bile ilan ettiler. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar ise, edebiyatçılar ve sanatçıların siyasi görüşlerini açıklama haklarına sahip olduğunu ancak konu kendi siyasi tercihleri olduğunda tarafgir bir tutum sergilemesinin çifte standart olduğunu vurguladı.

KİMYALARI BOZULDU

Konuyla ilgili gazetemize konuşan sosyolog ve yazar Dr. İsmail Öz, şunları dile getirdi: “CHP’de uzun yıllardır ‘gerçek Türkiye’ yerine kurgusal bir siyasal söylem inşa edildi. Bu dilin toplumun bir kesiminde etkili olduğu da görüldü. CHP gerçek Türkiye’nin ortaya koyduğu başarılarla mücadele edemeyince adeta sanal bir Türkiye tasavvuru oluşturdu. Ben buna ‘Metaverse Türkiye’ diyorum. Bu kurgu içerisinde Türkiye’de yaşanan gelişmeler, savunma sanayindeki atılımlar ve ekonomik başarılar görmezden gelinirken, bütün kurumları kontrol eden bir lider profili üzerinden alternatif bir gerçeklik inşa edildi. Bu zihniyetin sanatçı, yazar ve kanaat önderleri de benzer bir söylemi sürdürüyor. Dolayısıyla bunlar aynı dili yeniden üreterek kendi içerisinde bir mekanizma oluşturuyor. Çünkü gerçeklerle yüzleştiklerinde kaybedeceklerini biliyorlar. Gerçek Türkiye’de yaşananlar ortada. Bu nedenle, o gerçekliğin karşısında konsolide olabilmek için inanmaları gereken bir kurmaca dünyaya ihtiyaç duyuyorlar. Belki farklı bir analiz gibi gelebilir ancak yaşananları açıklamak açısından oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada temel unsurun çıkar ilişkileri olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Nitekim eski bir söz vardır: ‘Bir yalana kim itiraz etmez? O yalanda çıkar birliği olanlar.’

YALANI SAVUNUYORLAR

Çünkü yalanın ortaya çıkması halinde o yapının içerisindeki aktörler deşifre olur, menfaat düzenleri zarar görür. Bu nedenle bugün söz konusu kurmacayı sürdürenlerin önemli bir kısmı, gördüklerini itiraf etmekten kaçınıyor; duyduklarını yok sayıyor ve gözlerinin gördüğünü dahi zihinsel olarak inkâr etmeyi tercih ediyor. Mesele tam olarak budur. Bu insanların yaşananları görmediğini söylemek mümkün değildir. Elbette görüyorlar. Ancak gerçekleri kabul ettikleri anda yıllardır savundukları iddiaların çökeceğini ve sahip oldukları çıkarların zarar göreceğini bildikleri için bu tavrı sürdürmeye devam ediyorlar.”