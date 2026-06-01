Bu da oldu! Sakatlanan futbolcu için sahaya giren ambulans sağlam futbolcuyu ezdi!

Ekvador Serie B’de oynanan El Nacional - Liga de Portoviejo maçı, futbol sahalarında daha önce eşine rastlanmayan ilginç bir ana sahne oldu. Sakatlanan oyuncuyu sahadan almak için yeşil çimlere giren mini ambulans, başka bir futbolcuya çarparak yaraladı.

Ekvador Ligi'nin Serie B’de klasmanındaki El Nacional - Liga de Portoviejo (LDUP) maçında ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekibin 1-0 kazandığı maçın 71. dakikasında yaşanan sakatlık sırasında sahaya giren mini ambulans, yeni bir sakatlığa davetiye çıkardı. Yerde yatan oyuncuya müdahale için sahaya giren sağlık ekipleri, futbolcuyu saha kenarına taşırken o sırada farklı yöne bakan Edison Caicedo’ya çarptı.

Caicedo'nun araca yandan çarpması, daha büyük bir krizin yaşanmasına engel oldu. Karşılaşmanın canlı yayınında olayı anbean aktaran spikerler, yaşanan kaza karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Durumun ciddiyetine ve olayın garipliğine dikkat çeken maçın spikeri, "Sedye Caicedo'yu ezdi. İnanılmaz bir durum. Bu tam anlamıyla bir fiyasko" dedi. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli sakatlık yaşayan Caicedo'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

