Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürdüğünüzde bakın neler oluyor! Tarımının omurgası: inanılmaz etkisi

Ayak altına limon sürmenin faydaları nelerdir?

Türkiye'nin en büyük limon üreticisi olan Mersin'de tarımın omurgası olarak adlandırılan limon topuk ve ayak bölgesindeki derinin emiş gücü oldukça yüksektir. Bu sayede buraya sürdüğümüz her madde, vücut tarafından kolay bir şekilde emilebilmektedir. Limonun içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunmaktadır. Bununla beraber bu C vitamininden faydalanabilmek için limonu ayaklarınızın altına sürebilirsiniz. C vitamininden faydalandığınız için de güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olacaksınız. Güçlü bir bağışıklık sistemi, kış aylarında yakalanabileceğiniz soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanızı sağlayacak. Bununla beraber de eğer bu türdeki bir hastalığa yakalandıysanız ve bağışıklığınızı güçlendirdiyseniz, grip gibi hastalıkları atlatma evreleriniz daha hızlı gelişecektir.

C vitaminin bağışılık sisteminden sonraki en büyük yararı da cilt sağlığımıza. C vitamini sayesinde cildimizin elastikiyetini korumayı başarırız. Bu sayede de cildimizdeki oluşabilecek kırışıklıklar ve sarkmalar gibi yaşlanma belirtilerinin başlamasını daha ileriki yaşlara ertelemiş olacağız. Ayrıca C vitamini, ciltteki toksinlerin arınmasını sağlıyor. Bu sayede de cildinizdeki sebum seviyesi dengeleniyor. Eğer cildinizdeki sebum seviyesi normalse sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt rahatsızlıkların oluşma olasılığı da düşmüş oluyor.

Sabah uyandığınızda, oldukça yorgun mu hissediyorsunuz. Eğer gece yatmadan önce ayak altına ve özellikle topuklarınıza limon sürerseniz, sabahları çok daha dinç ve enerjik bir şekilde uyandığınızı hissedeceksiniz. Çünkü limonun içeriğinde bulunan maddeler, vücudun uyarılmasına ve daha enerjik olmasına neden oluyor. Bununla beraber eğer dikkat dağınıklığı gibi sorunlar çekiyorsanız, geceleri yatmadan önce ayak tabanlarınıza ve topuklarınıza limon sürün. Bunu bir tedavi gibi düşünün ve belli bir süre uygulayın. Bir kaç hafta sonra ise dikkat dağınıklığı ve odaklanma gibi problemlerin çoğunun azaldığını fark edeceksiniz.

Ayak altına sürülen limonun faydaları nelerdir?

Limonun bir diğer faydası ise toksik maddeleri temizlemesi. Çünkü limon içerisinde antioksidan maddeler bulunmaktadır. Bu sayede de ayak altına sürdüğünüz limon, gece boyunca vücuttaki toksik maddelerin atılmasını sağlayacaktır. Ayrıca limon, doğal antibiyotik olarak uzun yıllardır kullanılmaktaydı. Bu sebepten ötürü vücuttaki enfeksiyonları temizleyebilen limonu yatmadan önce ayaklarınızın altına sürerseniz, vücudunuzda bulunan enfeksiyonlardan çabucak kurtulacaksınız. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu için limon, oldukça faydalı bir besin olarak karşımıza çıkıyor.

Sindirim sistemi sorunlarını tek gecede halledebilirsiniz. Bunun için ayak tabanınıza ve topuklarınıza yatmadan önce limon sürmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede de hazımsızlık gibi mide sorunlarınızın önüne geçeceksiniz. Ayrıca bağırsak hareketlerini hızlandıran limon, kabızlık gibi bağırsak sorunlarının da çözüme kavuşturacaktır. Aynı zamanda bağırsak hareketleri hızlandığı için vücudumuzun bazal metabolizması hızlanacaktır. Bu sayede de gün içinde ve gece boyunca yağ yakabileceğiz.

Topuklara limon sürme işlemi nasıl uygulanıyor?

Ayak tabanına ve topuklara limon sürme işlemi oldukça basittir. İlk önce bir adet limonu ortadan ikiye kesin. Daha sonra ise kaya tuzu veya deniz tuzunu limona dökün ve yaklaşık 5 dakika kadar bekletin. Ardından da topuklarınızdan başlayarak dairesel hareketler ile ayak tabanınızın her tarafına masaj yaparak sürün. 1 adet limonu 3 gün boyunca kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız ve kullanmaya devam edeceğiniz limonu, streç film veya alüminyum folyo ile kaplayarak saklamanızı öneriyoruz.

*Limonlu Suyun Faydaları

*Karaciğer Fonksiyonlarını Düzenler.

*Vücudu Toksinlerden Arındırır.

*Ağız İçi Bakterileri Temizler.

*Metabolizmayı Hızlandırır.

*Tansiyonu Düşürür.

*Görme Sağlığını Korur.

*Cilt Hücrelerini Yeniler.

*Saçların Güçlenmesini Sağlar.

Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu için limonun da fazlası zarar olabilir. Günde 1 adet limon tüketmek insan sağlığı açısından yeterli ...

