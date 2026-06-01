Ülkede Ebola alarmı! Afrika kaynaklı şüpheli vakalar izolasyona alındı

Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi, Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı.

Sao Paulo eyalet yönetiminin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat eden 37 yaşındaki bir erkek hastada ateş görüldü ve Ebola şüphesiyle değerlendirmeye alındı.

Hasta, Sao Paulo'daki Emilio Ribas Enfeksiyon Merkezi'nde izolasyona alındı. Yetkililer, hastaya ağır menenjit teşhisi konulduğunu ve Ebola ihtimalini değerlendirmek için ek testlerin sürdüğünü açıkladı.

Sao Paulo yönetimi, şüpheli vakalara rağmen "hastalığın Brezilya ve Güney Amerika'ya yayılma riskinin çok düşük olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 22 Mayıs'ta Uganda'dan Rio de Janeiro'ya gelen bir başka erkek hasta ise öksürük, titreme ve ishal gibi viral enfeksiyon belirtileri göstermesi üzerine izolasyona alındı.

Rio de Janeiro Belediyesi, hastanın sıtma testinin pozitif çıktığını ancak vakanın soruşturulmaya devam ettiğini bildirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1000'den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildi. Bunların yaklaşık 250'si ölümle sonuçlandı.

Komşu Uganda'da da çok sayıda enfeksiyon vakası ve en az bir ölüm doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgının, tespit edilmeden önce bir süre yayılmış olabileceğini ve gerçek vaka sayısının açıklanandan daha yüksek olabileceğini belirtti.