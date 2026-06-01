Mezar soyguncuları

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kurdukları suç örgütü ile İBB’yi talan eden CHP yönetiminin, İstanbul halkının mezarlarına bile göz diktiği ortaya çıktı. Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, başkasına ait dolu mezarların evraklarda tahribat yapılarak İBB personeli tarafından el altından üçüncü kişilere satıldığı ortaya çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne yansıyan skandala göre, İBB’ye bağlı Küçükköy Mezarlığı’nda 30.12.1998 tarihli 159900 nolu makbuz ile Orhan Elifbaş adına düzenlenen mezar yerinin, daha sonra makbuzda tahrifat yapılarak veya sahte işlemle Abdurrahman Cengiz Boyacı adına devredilerek yeniden satıldığı öğrenildi.

Makbuz üzerindeki Orhan Elifbaş ismini tükenmez kalemle çizerek yerine Abdurrahman Cengiz Boyacı ismini yazan İBB Mezarlıklar Müdürlüğü personelinden Merkez Arşiv şefi M. Mustafa Bozık’ın bununla yetinmeyerek mezarlığın ismini de değiştirdiği belirlendi. “Küçükköy Mezarlığı” ibaresini silerek “E. Şehitliği Mezarlığı” olarak değiştiren uyanık İBB personelinin, herhangi bir mezar yeri olmamasına rağmen Abdurrahman Cengiz Boyacı adına Edirnekapı Şehitliğinden boş bir mezar tahsis ederek, ‘Mezar yeri kullanma belgesi’ düzenlediği belirtildi.

Şeytanın aklına gelmeyecek İstanbul’daki mezar vurgunu, mahkeme evraklarına ayrıntılı şekilde yansıdı.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan ve üzerinde tahrifat yapıldığı iddia edilen resmi belgenin aslı durduğu halde, Mehmet Mustafa Bozik ile Ahmet Özçelik adlı şahısların makbuzun bulunduğu sayfada değişiklik yaptığı tespit edildi. Olaya konu 159900 numaralı makbuzda önceden yazıldığı belli olan ‘Orhan Elifbaş’ isminin çizilerek Abdurrahman Cengiz Boyacı olarak değiştiren uyanık personelin, evrakın arka kısmına da sehven yapılan işlemin düzeltildiğine dair bir not düştüğü ifade edildi. Yazar mezar soyguncularının, mezar yeri hanesindeki Küçükkõy Mezarlığı ibaresini de silerek yerine E. Şehitliği yazarak, makbuza istinaden Abdurrahman Cengiz Boyacı adına Edirnekapı Şehitliğinden boş mezar yeri tahsisi ile Mezar yeri Kullanma Belgesi düzenlemesi suçu işledikleri belirlendi. Gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanma suçunu işleyen şüphelilere ise görevlerini kötüye kullanarak resmi belgeyi gerçeğe aykırı şekilde tahrif ettikleri gerekçesiyle yapılan suç duyurusuyla ilgili olarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘sahtecilik’ suçundan yasal işlem yapıldı.

AĞAÇLARI KESİP ALAN AÇMIŞLAR

Yine aç gözlülükte sınır tanımayan İBB’nin mezar soyguncusu çalışanlarının mezarlıklarda bulunan ağaçlar Orman Bakanlığı sorumluluğunda olduğu halde bunları düzmece tutanaklarla kestikleri, ağaçlardan arındırılan alanları mezar yeri olarak sattıkları fakat yapılan ağaç katliamını sisteme girmedikleri iddia edildi. Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren İBB’deki kaynaklarımız Avcılar Mezarlığı’nda 4 Ada EK-A Parselde bulunan ağaçların Zincirlikuyu Merve Hanım şeklinde tarif edilen ve Mezarlık Destek Müdürlüğünde mühendis olan kişinin talimatıyla kestirildiği ve 1.10x2.20 cm ebadındaki alanla ilgili Mezar Yeri Tespit Formu düzenlendiği belirlendi. Elimize geçen belgeler, CHP’li İBB’de her alanda dönen rant çarkını ve mezar vurgununu gözler önüne serdi.