Doğal ağrı kesici şeytan pençesi! Afrika'nın yerli silahı: faydalarını duyan herkes şaşkına dönecek!

Şeytan Pençesi nedir?

Güney Afrika'ya özgü bir bitki olan Şeytan Pençesi, isim olarak bitkinin meyvelerindeki küçük kancalardan gelmektedir. Bölge halkı tarafından çeşitli hastalıklarda kullanılmıştır.

Şeytan pençesi Kremi faydaları:Hem eklem hem de sırt ve bel ağrısıyla mücadelede ve sindirimi iyileştirmede veya her durumda genel bir ağrı kesici ve iltihap önleyici etki gösterir. Şeytan pençesi, eklem ve sırt ağrılarıyla mücadele etmek için krem ​​veya merhem formunda da kullanılabilir.

Şeytan pençesi otun faydaları;

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– Sindirimle alakalı iştahsızlık ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.

– Ateş düşürücü, ağrı kesici ve sindirimi uyarıcı etkileri gözlenmiştir.

– Bel ağrısı için kullanılır.

– Merhemi de yapılarak alerjilerde ve deri yaralanmalarında kullanılır.

– Diz ve eklem tedavilerinde kullanılır. Bitkinin merhem şeklinde cilde sürülerek faydalıdır.

– Romatoit artrite iyi gelir.

– Hamilelik sonrasında kullanılır.

– Adet sonrası ve menopoz sonrası kullanılır.

Nasıl kullanabilirim?

– Şeytan pençesini çay olarak hazırlayıp kullanılabilir.

– Merhem, hap ve kapsül olarak da kullanılabilir.

Çay tarifi: 1 çay kaşığı öğütülmüş şeytan pençesi üzerine 300 ml civarı kaynamış su eklenir.

Üzeri kapalı olarak 8 saat kadar bekletilir. Günde en fazla üç fincan alınabilir.

Tarif 2.

Şeytan pençesi kökü çayı yapmak için 500 ml kaynar suda iki çay kaşığı öğütülmüş kök kullanın. 5 veya 6 dakika kaynatın, altını kapatın ve süzüp içmeden önce 10 dakika daha dinlendirin. Zor sindirimi rahatlatmak veya ağrılarla mücadele etmek için günde 1 ila 3 bardak tüketebilirsiniz.

Krem olarak kullanmayı tercih ederseniz, piyasada sırt, boyun veya romatizmal ağrıları yatıştırmak için belirtilen şeytan pençesi bazlı kremleri bulmak da mümkündür.

Şeytan pençesi Zararları?Şeytan pençesi kimler kullanamaz?

Şeytan pençesinin sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle gastrit, bağırsak ülseri, diyabet veya safra taşı durumunda kullanımından kaçınılmalıdır.

Şeytan pençesi otu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

– Mide ülseri, mide yarası ya da duodenal ülseri

– Laktoza karşı intolerans

– Karaciğer sorunları

– Kalp sorunları

– Safra kesesi taşı

– Hamilelikte veya emzirme

– 18 yaş altı ve içeriğindeki herhangi bir maddeye alerji varsa



Uyarı: Konular bilgilendirme amaçlı eklenmiş olup doğru tedavi için lütfen doktorunuza danışın.