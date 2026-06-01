CHP'ye Etik Kurulu geliyor! Harcamalar didik didik incelenecek

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından parti içindeki değişim ve yeniden yapılanma tartışmaları hız kazandı. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, bu hafta açıklanması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından kapsamlı bir "arınma süreci" başlatılacak.

YENİ MYK BU HAFTA ŞEKİLLENİYOR

Parti kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni MYK'nin 7 ila 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşması bekleniyor. Kulislere yansıyan değerlendirmelerde, MYK'nin belirlenmesi konusunda nihai karar yetkisinin genel başkanda olduğu ifade ediliyor.

ETİK KURULU GÜNDEMDE

Yeni yönetimin ilk adımlarından birinin CHP bünyesinde bir Etik Kurulu oluşturmak olacağı öne sürülüyor. Parti içerisinde dile getirilen önerilere göre kurul, alanında uzman isimlerden oluşacak ve çeşitli iddialarla gündeme gelen dosyaları inceleyecek.

Kurulun yalnızca yolsuzluk iddialarını değil, CHP Genel Merkezi'nin son 2,5 yıllık harcamalarını da detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

USULSÜZLÜK İDDİALARI İNCELENECEK

Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre, incelemeler sırasında herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ilgili süreçlerin hukuki mercilere taşınması gündeme gelebilecek.

Kurulun ayrıca kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaları dosya bazında ele alacağı ve gerekli görülmesi halinde disiplin süreçlerini devreye sokabileceği ifade ediliyor.

ARINMA SÜRECİ 2-3 AY SÜREBİLİR

CHP kaynakları, parti içerisinde konuşulan yeniden yapılanma ve denetim sürecinin 2 ila 3 ay içerisinde önemli ölçüde tamamlanabileceğini değerlendiriyor.

Parti yönetiminin bu süreçte hem teşkilat yapısını hem de mali işleyişi gözden geçirmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU: TEMİZ İRADEYLE GELECEĞE

Kemal Kılıçdaroğlu ise son açıklamalarında, siyasi hayatı boyunca kamu kaynaklarının korunmasına önem verdiğini vurgulayarak CHP'nin temiz bir vicdan ve temiz bir iradeyle geleceğe taşınacağını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni MYK ve Etik Kurulu çalışmaları, CHP'de yeni dönemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ÖZEL'DEN 'KORSAN' MYK



Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda hem Ankara'da düzenlenen miting hem mutlak butlan sürecinde gelinen son durum hem de yeni yol haritasının masaya yatırıldığı bildirildi. MYK öncesi Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'de FETÖ ajanları var' söylemini 'iftira' olarak yorumlayan Grup Başkanvekili Murat Emir, "Partimizde bununla ilgili suçlama yapılacak hiç kimse olmamıştır" dedi. MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Milletvekili Zeynel Emre de Kılıçdaroğlu yönetiminin meşruiyeti olmadığını savundu.