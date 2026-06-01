Savaş maalesef yeniden başladı: Füze rampaları vuruldu
ABD-İran arasındaki barış müzakereleri sürerken şok eden bir gelişme yaşandı. Kritik noktadaki füze rampaları vuruldu. Bunun üzerine İran karşı saldırı başlattı.
ABD-İran temasları sürerken karşılıklı saldırılar da devam ediyor. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrini füze rampalarını vurduğunu duyurdu. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı.
KUVEYT'TE PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.
Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.
ABD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: RAMPALARI VURDUK
ABD, İran'ın saldırılarına karşı savaş uçaklarıyla Keşm Adası ve Goruk şehrindeki İHA merkezleri ve füze rampalarını vurduklarını duyurdu.
İRAN'DAN MİSİLLEME!
İran Devrim Muhafızları, saldırılara misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurduklarını açıkladı.