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Kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifi

Saçlarınız yağını dengeleyemediğinde ya da nemini kaybettiğinde yaşadığınız kabarmanın temeline inerek, doğal yollarla bu sorundan kurtulmanın yollarını sizler için derledik.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
Kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifi

Saçlarınız kabarıyorsa, iyi beslenmediği ve nemini kaybettiğinin göstergesidir. Kabarık saçlar bazen can sıkıntısı olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, saçlarınızın yeteri kadar beslenmesi, saç boyunun hasarsız olması gerekir.

Kullanılan saç bakım ürünlerinin kalitesi ve doğallığı da oldukça önemlidir. Genel olarak haftada bir kere bitkisel ya da doğal bir tedaviyle saçlarınızı onarmalısınız. Düzeleştirici ve fön makinelerinden uzak durmalısınız. Eğer saçlarınıza şekil vermek istiyorsanız, düzleştirici olmadan saç düzleştirmenin yollarını aramalısınız.

Avokado maskesi

Kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifi

Avokado, doğal yağlar taşıdığı ve besleyiciliği fazla olduğu için, haftada bir kere saçlara direkt olarak da uygulanabilir.

  • yarım avokado
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı badem yağı

Bütün malzemeleri bir çatal yardımıyla ezerek, homojen bir kıvam almasını sağlayın. Ardından saç boyunuza sürerek, saçlarınızı ovalayın.

Saçlarınızı çok sıkmamak şartı ile at kuyruğu ya da topuz yapın. Yarım saat kadar saçınıza sardığınız streç filmle bekletin. 

Temiz bir saça uygulamamaya özen gösterin. Saçın kendi vitaminlerinden de yararlanmak için, duştan 1-2 gün sonrasını tercih etmelisiniz.

 

Yoğurt maskesi

Kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifi

Yoğurt başlı başına bir ilaç niteliğinde olduğu için, gerek yiyerek, gerekse de dışarıdan uygulayarak etkisini görebileceğiniz bir ürün. Mutlaka ev yoğurdu tüketmeye çalışın.

Saçınızın boyuna göre, maskeyi çoğaltabilirsiniz. Bu maskenin içerisine dilediğiniz ve güvendiğiniz bir yağı da birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Malzemeleri karıştırıp saçınızın boyuna uygulayın. Dilerseniz işlem bitiminde, saç diplerinizi beslemek için de uygulayabilirsiniz. 

30-45 dakika kadar saçınızda streç ile bekleterek, ılık su ile durulayın. Klasik bir son olsa da , durulama suyunuza doğal sirke koymanızı da tavsiye ederim.

 

Zeytinyağı maskesi

Kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifi

Dengeleyici ve doğal bir besin olan zeytinyağını günlük hayatta da tüketerek, vücudunuzu baştan aşağı yenilemeniz mümkün. Fakat tercihlerinizi rivieradan yöne kesinlikle kullanmayın.

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yumurta

Yumurta ve zeytinyağını iyice çırparak saçınızın boyuna uygulayın. Ardından saçlarınızı streç filme sararak 45 dakika kadar bekletin. 

Ardından ılık su ile durulayın. Durulama suyunuza mutlaka doğal sirke koyun.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
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