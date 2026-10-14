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Gündem Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
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Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

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Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks verildi. Kız öğrenci yurdunun tam karşısında yer aldığı özellikle vurgulanan ve “Burada engin otomobil kültürüne sahip beyler yalnız kalplerini ısıtıyor” ifadesi kullanılan ahlaksız reklama imza atan mekan jet hızıyla mühürlenirken Mikel Türkiye ise özür dileyip reklam filmini yayınlayan işletmeyle bayilik anlaşmasının sonlandırıldığını duyurdu.

Başakşehir'de kız öğrenci yurdunun karşısındaki kafeyi “yeni piyasa mekanı” diye pazarlayıp erkek müşterilere çağrı yapan skandal bir reklama imza atan Mikel Coffee şubesi mühürlendi. Başakşehir Belediyesi işletmeyi kapatırken Mikel Coffee bayilik anlaşmasını sonlandırdı. Reklamı yayımlayan sosyal medya sayfası hakkında da hukuki süreç başlatılıyor.

‘YENİ PİYASA MEKANI’ PİYASADAN SİLİNDİ

Gelen tepkiler üzerine reklam filmi alelacele kaldırılırken, Başakşehir Belediyesi jet hızıyla olaya el attı. Mekân derhâl mühürlenip kapatıldı. Tabelalar bir bir indirilirken söz konusu cafenin ruhsatı da iptal edildi ve hukuki işlemler başlatıldı. Rezil reklama yer veren mecra hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçildi. Mikel Türkiye ise özür dileyip reklam filmini yayınlayan işletme yönetimiyle bayilik anlaşmasının sonlandırıldığını duyurdu.

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Yorumlar

ata

ah o sosyal medya denen bataklık dururken bunlar temiz kalır...
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