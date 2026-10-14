Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma noktasına gelirken İstanbul Valisi Davut Gül’den İstanbullulara yarın için önemli bir uyarı daha geldi. Gül “Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını rica ettiğini belirtti. Gül, paylaşımında, "Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.