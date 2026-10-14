  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz Azerbaycan’dan yürek burkan görüntüler 28 Şubat’ın kopyası gibi! İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek! Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku Bakan Bayraktar uyardı: Enerjide çeşitlendirme artık zorunlu Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar! MHP Lideri Bahçeli, Halk TV’yi böyle uyarmıştı: Müfteri müsveddelerin burnundan getireceğiz
Gündem Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Gündem

Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul’u vuran fırtına ve sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okulların 1 günlüğüne tatil edildiği trafik durma noktasına gelirken İstanbul Valisi Davut Gül’den İstanbullulara yarın için önemli bir uyarı daha geldi. Gül “Zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını rica ettiğini belirtti. Gül, paylaşımında, "Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

eko sistem eror verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23