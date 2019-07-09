Düzleştirici olmadan saç düzleştirmenin doğal yolları

Birçok saç uzmanı, düzleştiricilerin saçlara zararını anlatarak, kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Peki ama düz saçtan mahrum kalmak istemeyenler ne yapmalı?

Bu sorunsalı ortadan kaldırmak için, doğal yollarla "saç boyunuzu" beslemeli ve kıvrılmaması için çaba sarf etmelisiniz. Saç boyunuz sağlıklı ve kırıksız olduğunda, düzleştirmeye gerek kalmayacaktır.

1 - Sirke ve su

Klasik bir durulama yöntemi olan doğal sirkeli su, saçı besler ve yatıştırır. Bir sprey şişesine, 1 bardak su ve 3 yemek kaşığı doğal sirke katarak saçlarınıza ara ara sıkın.

2 - Yasemin yağı

Yasemin yağının yapısı sayesinde saçlarınız kırıklardan kurtulmuş ve yıpranmalardan uzaklaşmış olacak. 1 yemek kaşığı saç kremi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tatlı badem yağı ve 1 tatlı kaşığı yasemin yağını karıştırarak saçlarınıza uygulayacağınız maskeyle, düz bir görünüm elde edeceksiniz. Öncesinde ıslatmış olduğunuz saçınıza, maskeyi uyguladıktan sonra, sadece yarım saat bekletmeniz yeterli olacaktır.

3 - Aloe vera jeli

Son zamanlarda herkes tarafından yetiştirilen aloe vera jelinin bir de bu özelliğini deneyin. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 4 damla yasemin yağıve 1 yemek kaşığı aloe vera jelini blenderdan geçirerek saçınıza maske şeklinde uygulayın. Yulafın ve aloe veranın besleyiciliği saçınıza ekstra ışıltı katarken, düz bir görünüm elde edeceksiniz.

"Bu tür bakımlar çok uzun zaman alıyor" diyorsanız;

Saçlarınızı yıkayıp, doğal bakımı ve nemlendirmesini devamlı yapmalısınız. Dolayısıyla düz saç için öncelik saç bakımından geçiyor. Sonrasında uyulayacağınız bu yöntemle de düz saç elde edebilirsiniz. Bunun için;

Banyodan çıktıktan sonra hafif nemli saçlarınızı tokalarla tutturarak, sabah açtığınızda düz bir saç elde edebilirsiniz.