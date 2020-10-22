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Spor Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi
Spor

Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus'ta ve A Milli Takımda sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan Merih Demiral için İtalyanlar son kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:57:00 -
Juventus, Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi

Juventus'ta başarılı performans sergilemeye devam eden Merih Demiral için İtalyanlar son kararını verdi. İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a Leicester City'nin ilgisi devam ediyor.

Çağlar Söyüncü'nün ardından Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Leicester City, Merih Demiral'ı da kadrosuna katmak için Juventus'a 35 milyon euroluk teklif yapmış ancak sonuç alamamıştı. Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Leicester, Merih Demiral'dan vazgeçmedi.

50-60 milyon euro

İtalyan basını, Leicester City'nin Merih Demiral'ı hala takip ettiğini ve Ocak ayında transfer için bir kez daha Juventus'un kapısının çalınacağını duyurdu. Maurizio Sarri'nin ardından Andrea Pirlo'nun da güvenini kazanan Merih Demiral için Juventus'un 50-60 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli istediği vurgulandı.

Devler sırada bekliyor

Leicester'ın yanı sıra Avrupa'da Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de gündeminde olan 22 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral için 50-60 milyon eurodan düşük bir rakamın kabul edilmeyeceği belirtildi.

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