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Dünya Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi
Dünya

Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 03:03:00 -
Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, enkaza dönen Gazze'nin fotoğraflarına yer vererek katliamcı İsrail için dua istedi.

Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 293 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Filistin'de masum insanları katleden İsrail'in kara propagandasını yaptı.

İsrail için dua istediği fotoğrafta Gazze'yi kullandı

Instagram hesabından hikaye paylaşımı yapan Bieber, katliamcı İsrail'in insan haklarına aykırı bir şekilde ağır bombardıman altına aldığı Gazze'den bir fotoğraf koyarak üzerine "İsrail için dua edin" dedi.

Skandal paylaşım sonrası ünlü şarkıcı hikaye paylaşımını kaldırarak düz bir zemin kullanıp tekrardan İsrail için dua paylaşımı yaptı.


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