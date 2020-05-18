Jülide Sarıeroğlu'ndan sert tepki: Çaresizlik içerisindeler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya etik kurallarını eleştiren köşe yazarı Mehmet Yılmaz'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarıeroğlu "Tahammülsüzlük ve çaresizlik içerisindeler... Şimdi de partimizin yayınladığı sosyal medya etik kurallarından rahatsız olup; aile, çocuk, özel hayatı ön yargı ve nefretlerine alet ederek kin kusmuşlar." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, T24 sitesinin köşe yazarı Mehmet Yılmaz'ın "sosyal medya etik kuralları" adı altında yayınladıkları 12 maddelik bildiriyi hedef alması sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Twitter'dan yaptığı paylaşımına #KötülüğünüzSıradanlaşmış etiketini ekleyen Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Tahammülsüzlük ve çaresizlik içerisindeler... Şimdi de partimizin yayınladığı sosyal medya etik kurallarından rahatsız olup; aile, çocuk, özel hayatı önyargı ve nefretlerine alet ederek kin kusmuşlar. #KötülüğünüzSıradanlaşmış"