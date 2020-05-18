  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Gündem

Jülide Sarıeroğlu'ndan sert tepki: Çaresizlik içerisindeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya etik kurallarını eleştiren köşe yazarı Mehmet Yılmaz'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarıeroğlu "Tahammülsüzlük ve çaresizlik içerisindeler... Şimdi de partimizin yayınladığı sosyal medya etik kurallarından rahatsız olup; aile, çocuk, özel hayatı ön yargı ve nefretlerine alet ederek kin kusmuşlar." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:26:00 -
Jülide Sarıeroğlu'ndan sert tepki: Çaresizlik içerisindeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, T24 sitesinin köşe yazarı Mehmet Yılmaz'ın "sosyal medya etik kuralları" adı altında yayınladıkları 12 maddelik bildiriyi hedef alması sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımına #KötülüğünüzSıradanlaşmış etiketini ekleyen Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tahammülsüzlük ve çaresizlik içerisindeler... Şimdi de partimizin yayınladığı sosyal medya etik kurallarından rahatsız olup; aile, çocuk, özel hayatı önyargı ve nefretlerine alet ederek kin kusmuşlar. #KötülüğünüzSıradanlaşmış"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı