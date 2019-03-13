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Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten oy bekliyoruz

Muğla'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten oy bekliyoruz" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:56
Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten oy bekliyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris'e geldi. 

Sarıeroğlu, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

"Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten oy bekliyoruz"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmasında, "Farklı bir süreçten geçiyoruz. İstişare olmadan sorunların çözümünün kolay olmadığı, ortak akılla birlikte hareket ederek hedeflere, hayallere ulaşılmasının mümkün olduğu bir süreç. Şuanda biz Marmaris'in önünde yepyeni bir sayfa olduğuna inanıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni olan sayfaya bir Marmaris, Muğla hikayesi yazmak istiyoruz. Bununla ilgili ciddi istişarelerle, güçlü adaylarımızı belirledik. Herkes farklı siyasi görüşe sahip olabilir. Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten oy bekliyoruz, destek bekliyoruz. Marmaris'ten bunu daha çok bekliyoruz. Çünkü gerçekten adayımıza çok güveniyoruz. 82 milyon vatandaşımıza hizmet ediyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ayrıştırmadan, birlik beraberlik için güçlü Türkiye olarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Ziyarette Sarıeroğlu'na, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri eşlik etti

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:56
  1. Muğla
  2. Cumhur İttifakı
  3. Yelda Erol Gökcan
  4. Adalet ve Kalkınma Partisi
  5. Jülide Sarıeroğlu
  6. AK Parti
  7. Milliyetçi Hareket Partisi
  8. MHP
  9. Serkan Yazıcı

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