Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
3-3'lük beraberlik sonrası saha içinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Jorge Jesus, ıslıklayıp tepki gösteren taraftara el hareketleri yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki karşılaşmada gol düellosu yaşandı. Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, son dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.
Jesus'tan beklenmedik hareket
Futbolcuları sahanın ortasına toplayan Jesus, bir toplantı yaptı. Jorge Jesus'un, takımlarını alkışlamalarını istediği taraftarlar tam tersine takımlarını ıslıkladı. Jorge Jesus, ıslıklamalar sonrası taraftarlara el kol hareketi yaptı ve tepki gösterdi.
Arda sakinleştirdi
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, tribünlere doğru yürüyen Jesus'u tuttu. Tribünleri sakinleştiren Arda, hocasını soyunma odasına doğru götürdü.