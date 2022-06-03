Nisan ayında kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in Jonge Jesus yönetiminde affedilip affedilmeyeceği merak konusuydu. Mesut’un sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine ilişkin Jesus’tan açıklama geldi.

Jorge Jesus, Mesut Özil kararı | Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Mesut Özil konusunda sorulan sorulara cevap verdi. Jesus, “Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir. Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus ya da Mesut Özil değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım” dedi,