  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist bakan yeni savaş istiyor! 'O ülkeye savaş ilan edin!'

Rusya ve İran'dan TB2 SİHA'lara karşı beklenmedik hamle! Bir kez daha denemeye karar verdiler

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

Ekrem gider gitmez İstanbul nefes alacak! Herkesin şikayetçi olduğu sorun kökünden çözülecek

Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı

Kuraklık ve su krizi kapıdayken Türkiye'den o ülkelere su ihracatı! Su satılan ülke sayısı herkesi şaşırtacak

Resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak kararı

Ali Koç 1-0 mağlubiyetten, 4-1 galibiyete nasıl geçtiklerinin arka planını mı açıklayacak

Diyanet’e attıkları iftira ellerinde patladı! Bir gün değil her gün yalan

Eski albay Yunanistan'ı sallayacak gelişmeyi duyurdu: Türk askerine o tarihte 400 tane savaş uçağı verilecek
Spor Jorge Jesus dünya tarihine geçti
Spor

Jorge Jesus dünya tarihine geçti

Yeniakit Publisher
2024-03-13 02:45:00 -
Jorge Jesus dünya tarihine geçti

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 28 maç üst üste galip gelerek futbol tarihinde en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al İttihad ile Jorge Jesus'un takımı Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçtan 2-0 galip ayrılan Al Hilal, rövanşı da 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ve 90+5. dakikada Malcom attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken A İttihad tunuvaya veda etti.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23