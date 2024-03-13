Jorge Jesus dünya tarihine geçti
Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 28 maç üst üste galip gelerek futbol tarihinde en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al İttihad ile Jorge Jesus'un takımı Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçtan 2-0 galip ayrılan Al Hilal, rövanşı da 2-0 kazandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ve 90+5. dakikada Malcom attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken A İttihad tunuvaya veda etti.