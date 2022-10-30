Joe Biden'ın içler acısı hali! Bu sefer de ülkesinin eyalet sayısını unuttu

Unutkanlıkları ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de ülkesinin eyalet sayısını karıştırdı.

Sahneden nasıl ineceğini şaşırıp, boşlukla el sıkışarak tuhaf hareketler sergileyen Biden, Pensilvanya'da, 34 eyalette senatörlerin seçileceği ara seçimlerden önce konuştu.

Ülkesinin eyalet sayısını unuttu

Joe Biden, 50 eyaleti olan ABD'de kaç eyalet olduğunu unutarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu arada öyle yaparlarsa ki şaka değil, 2018'de denediler ve o sayede biz kazandık. 54 eyalete de gittik.