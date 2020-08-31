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Dünya Joe Biden'a kötü haber! Trump arayı kapatıyor
Dünya

Joe Biden'a kötü haber! Trump arayı kapatıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yarışında anketlerde, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın özellikle de kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:18:00 -
Joe Biden'a kötü haber! Trump arayı kapatıyor

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri yarışında anketlerde, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor. Demokrat aday Joe Biden ise önde görünüyor.

Donald Trump ve Joe Biden'ın, resmi olarak başkan adayı olmalarından sonra seçim atmosferinde dikkatler anketlere çevrildi.

ABD'de güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlerde ABD genelinde Demokrat aday Joe Biden, yarışı Donald Trump'ın ortalama yüzde 6,9 önünde götürdüğü bildiriliyor.

Biden'ın oy kitlesi eriyor

Anketlerde mevcut Başkan Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.

Donald Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde yaptı. Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya indi. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e indiği görülüyor.

Wisconsin'de yüzde 6,4 önde olan Biden, şu anda bu eyalette sadece 3,5 önde görülüyor. Aynı tarih aralığında Biden'ın yarışta Trump'a attığı fark, Florida'da yüzde 7,8'den yüzde 3,7'ye, Arizona'da ise yüzde 4'ten, yüzde 2,2'ye indiği, Kuzey Carolina'da yüzde 3,8 önde iken, şu anda Trump'ın, Biden'ın yüzde 0,3 önüne geçtiği görülüyor.

ABD'de 59. olan başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 tarihinde Salı günü yapılacak.

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