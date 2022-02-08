Joe Biden net konuştu: NATO karşılık vermeye hazır
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
Dünya Rusya ile Ukrayna arasında olası bir çatışmaya kilitlendi. Ukrayna işgale karşı NATO'dan destek alırken Rusya, Ukrayna sınırında aylardır yığınak ve tatbikat yapıyor.
ABD Başkanı Joe Biden olası savaş durumuna ilişkin çok net açıklamalar yaptı.
Biden "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." dedi.
NATO karşılık vermeye hazır
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.