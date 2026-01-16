Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

ALİ KARAHASANOĞLU

İstanbul Planlama Ajansı’nın, İstanbul ile ilgili ekonomik fotoğraflar çektiğini sanıyorduk..

İPA, başka fotoğraflar da çekiyormuş..

Ekrem İmamoğlu’na, bir bayan voleybolcu ile buluşma fırsatı da sağlıyormuş..

Hemen itiraz edecekler, “Kişilerin özel hayatı, sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?”

Buyrun bana “Özel hayat mı bu?” anlatın..

“Voleybolcu Derya Çayırgan: İPA tesisinde ziyaret ettim, evim yıkılınca ailemi otele ve İBB tesislerine gönderdiler.”

Bir cümlede, üç tane kamusal hayat..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda metresi olduğu iddia edilen bir bayan voleybolcu ile kamu hizmetinde kullanılan bir mekanda biraraya geliyor..

Ne yaptılar, ne ettiler bilmiyoruz..

Keşke, 7 ay önce ilk defa bu iddialar ortaya çıktığında, “hepsi yalan, tanımıyorum” şeklinde cevaplar verilmeseydi de..

Biz de, Miraç gecesi dediğimiz saatlerde, kimsenin hakkında, bu tür gereksiz ifadeler kullanmasaydık..

Ama kusura bakmayın arkadaşlar..

Biz “Miraç gecesinde kimse hakkında kötü şeyler yazmayalım”’ diye hassasiyet gösterirken..

Yalan yazmadığımız halde, kimseye iftira etmediğimiz halde.

“Acaba bu kadar ayrıntı ile yazmamlı mıyız” diye kendimizi özeleştiriye tabi tutarken..

Onlar bizlere her türlü alçakca hakareti yaparak, algı üstüne algı yaparlarsa..

Bunun adı iyiniyetli hassasiyet değil, saflık olur.. Enayilik olur..

“Belediye başkanı, her İstanbullu ile görüşebileceği gibi, bayan voleybolcü ile de kamusal mekanda görüşmüş olabilir. Ne var bunda” diyenlere soralım:

“Evim yıkılınca, ailemi otele yerleştirdi” cümlesi ile yorumunuz nedir?

Bu da İBB kaynakları ile ilgili değil midir?

Yoksa, zaten her İstanbullu için sağlanan bir imkan mıdır?

Hani ansızın yıkılmış bir ev sözkonusudur.. Öğlen oturduğunuz ev, akşam yerle bir olmuştur. Gidecek yeriniz yoktur..

Valilik veya belediye, kamusal imkanlarla, sizi bir lojmana, yok ise bir otele yerleştirmiştir..

Bayan voleybolcu açık açık söylüyor: “Kentsel dönüşüme giden evimiz yıkıldığı için.”

Hani ben, “kentsel dönüşümü’ de şüpheli buluyorum ama. Varsayalım öyle olsun..

Bir CHP’li çıkıp açıklasın, “Kentsel dönüşüme giden ev sakinleri, otele mi yerleştiriliyor?”

Hangi otel olduğu söylense, belki daha iyi olur idi ama..

Şimdi bir de o otele, Ekrem beyin sık sık ziyarete gidip gitmediği sorgulanacak..

Neyse onu geçelim..

Gelelim, bir cümlede üçüncü itirafa..

Kamusal imkanın kişisel yolsuzluk amaçlı kullanılmasının itirafına..

Bayan Voleybolcvumuz, otelden çıktıktan sonra da, İBB tesislerine yerleştirilmiş.

