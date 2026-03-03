  • İSTANBUL
Gündem Başkan Erdoğan'dan Fatma Nur Çelik öğretmen için başsağlığı mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Fatma Nur Çelik öğretmen için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Fatma Nur Çelik öğretmen için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından katledilen Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, 'Dün İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb'imden rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'da, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin sırtından bıçaklayıp katlettiği 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabb'imden rahmet diliyorum.

Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.

 

Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" buyurduğu öğretmene yönelik saygısızlık bile inancımızda ve kültürümüzde asla kabul edilemez bir davranıştır.

Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır.

Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır.

Saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Rabb'im, Fatma Nur öğretmenimizin mekânını cennet eylesin.

