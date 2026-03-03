  • İSTANBUL
Hamaney son yolculuğuna Meşhed'de uğurlanacak! Tahran'daki törenlerin ardından defnedilecek

Hamaney son yolculuğuna Meşhed'de uğurlanacak! Tahran'daki törenlerin ardından defnedilecek

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta Tahran’daki ofisine düzenlediği kalleş saldırıda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in defin yeri belli oldu. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın aktardığı bilgilere göre Hamaney’in naaşı, başkent Tahran’da gerçekleştirilecek devlet törenlerinin ardından kutsal Meşhed kentine götürülecek.

ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'de toprağa verileceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

