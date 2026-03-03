ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

  • İSTANBUL
Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve Erbil Havalimanına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu binası ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırıları sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Birden fazla SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.

 

Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart’ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

