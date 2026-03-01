  • İSTANBUL
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Toyota, 2026 Şubat ayında tüm Corolla Sedan araçlarda indirim olduğunu duyurdu. Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak isteyen çoğu kişi; Renault, Fiat, Toyota ve Honda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını inceliyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Bunun yanı sıra, Toyota otomotiv şirketi 2026 Şubat ayında duyurduğu kampanyayla pek çok kişinin radarında yer aldı. Açıklanana göre, Corolla Sedan aracın bir versiyonunda tam 497.500 TL indirim bulunuyor. Bunun yanı sıra, diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler var. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

COROLLA SEDAN OTOMOBİLDE KAMPANYA Toyota otomotiv şirketi, 1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyon araçta 497.500 TL indirim olduğunu açıklandı. Bu indirim, en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. Bunun yanı sıra 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon araçta 270.000 TL indirim var. Bu indirim, Toyota Corolla Sedan araçtaki en düşük indirim olarak gündeme geldi. Bunun yanı sıra diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler bulunuyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

TOYOTA COROLLA SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ Toyota otomotiv şirketi, Corolla Sedan araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum, Corolla Sedan aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. İşte 2026 model yılı, 28 Şubat 2026 tarihli Corolla Sedan fiyat listesi;

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.096.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.699.000 TL. İndirim: 397.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.276.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.940.000 TL. İndirim: 336.000 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.527.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.030.000 TL. İndirim: 497.500 TL.

#6
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.720.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.225.000 TL. İndirim: 495.500 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.870.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.600.000 TL. İndirim: 270.000 TL./ kaynak: akşam

