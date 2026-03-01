Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı!

Türkiye'de sıfır otomobil satın almak isteyen çoğu kişi; Renault, Fiat, Toyota ve Honda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını inceliyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Bunun yanı sıra, Toyota otomotiv şirketi 2026 Şubat ayında duyurduğu kampanyayla pek çok kişinin radarında yer aldı. Açıklanana göre, Corolla Sedan aracın bir versiyonunda tam 497.500 TL indirim bulunuyor. Bunun yanı sıra, diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler var. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.