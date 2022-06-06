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Spor Jesus'un yardımcısı bakın kim oluyor?
Spor

Jesus'un yardımcısı bakın kim oluyor?

Christoph Daum'un Fenerbahçe'ye kazandırdığı isim, Sarı-Lacivertlilere geri dönüyor. Christoph Daum'un teknik direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye imza atan ve adı Sarı-Lacivertlilerle özdeşleşen oyuncu, 1 yıl aranın ardından takıma dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 14:33:00 - 2022-06-06 14:34:21
Jesus'un yardımcısı bakın kim oluyor?

Christoph Daum'un Fenerbahçe'ye kazandırdığı isim, Sarı-Lacivertlilere geri dönüyor. Christoph Daum'un teknik direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye imza atan ve adı Sarı-Lacivertlilerle özdeşleşen oyuncu, 1 yıl aranın ardından takıma dönüyor. 

Akşam'da yer alan habere göre; Christoph Daum'un Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini yürüttüğü 2003-2004 sezonu başında takıma kazandırdığı Mehmet Aurelio, 1 yıl aranın ardından geri dönüyor. Christoph Daum'un ısrarlarıyla Trabzonspor'dan transfer edilen ve Sarı-Lacivertlilerde büyük izler bırakan isim, yeniden Fenerbahçe'de görev almaya hazırlanıyor.

CHRİSTOPH DAUM FENERBAHÇE'YE KAZANDIRMIŞTI

Christoph Daum'un Fenerbahçe'sinin vazgeçilmez parçası olan ve Sarı-Lacivertlilere ayak bastığı sezon da dahil toplam 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Aurelio, yardımcı antrenör olarak bir kez daha geri dönüyor.

PORTEKİZCE VE TÜRKÇE BİLMESİ SEBEBİYLE...

Erol Bulut döneminde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Mehmet Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe bilmesi sebebiyle Jorge Jesus'un ekibine katılacağı iddia edildi.

MEHMET AURELİO'NUN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2018 yılında Yeni Çorumspor ile yaşamıştı.

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