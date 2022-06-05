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Spor Jesus'un gerçek maaşını Portekizliler açıkladı!
Spor

Jesus'un gerçek maaşını Portekizliler açıkladı!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus'la ilgili Portekiz basını ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Portekizli hocanın yıllık 5 milyon euro kazanacağını iddia ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 12:47:00 -
Jesus'un gerçek maaşını Portekizliler açıkladı!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus'la ilgili Portekiz basını ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Portekizli hocanın yıllık 5 milyon euro kazanacağını iddia ettiler.

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzalayarak tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

"Fenerbahçe'nin ekonomik şartlarında kolay değildi"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Herkesin bu süreçte çok rolü oldu. Şansımız da yaver gitti. Çok şükür ki bu noktaya geldik ama bundan sonrası önemli. Bu imzayı attırabilmek, ülkenin ve Fenerbahçe'nin bu ekonomik şartlarında kolay değildi.

Biz inandık, alternatifli yollardan gittik ve çok şükür ki bu yol sonuçlandı. Burada pek çok insanın katkısı var. İlerleyen zamanda zaten her şey ortaya çıkar." diye konuşmuştu.

"Biz onu tanıyacağız, o bizi tanıyacak"

Ali Koç ayrıca, Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalama nedenlerini de "Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Sorarsanız sebeplerini söyler ama tek sebebi gittiği her yerde 1 yılla başlıyor. Biz onu tanıyacağız, o bizi tanıyacak.

Şunu da biliyorum ki hocamız Fenerbahçe'yle bir şampiyonluk yaşadığı zaman buraya olan bağları, duyguları, hisleri çok daha güçlenecektir. Bundan tereddüttüm yok." cümleleriyle açıklamıştı.

Portekiz basınından maaş iddiası

Portekiz basını Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken, 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı.

"Jesus'a müthiş tören. Jesus şampiyonluk sözü verdi" başlıklarının yanı sıra Jesus'un maaşının 5 milyon euro, yardımcılarının ise 1.5 milyon euro olduğu yazıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve şampiyonluk halinde de prim alacağı vurgulandı.

 


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Yorumlar

Murathan Can

Vergisiyle 5 milyon euro yapiyor zaten. Dogru aciklanmis demek.
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