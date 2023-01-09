Jesus'tan yine bir eski öğrenci hamlesi! Bu kadarına da pes doğrusu...

Son dönemlerde savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Katar'da Al Duhail forması giyen Jorge Jesus'un eski öğrencisi Ruben Semedo oldu.

Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak ezeli rakibinin 4 puan arkasında bulunan Fenerbahçe'de, 12 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği üzerine son maçlarda sıkıntı yaratan savunma bölgesinde Gustavo Henrique yerine ilk 11 için takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, gündeme yeni bir isim geldi.

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un isteği ile deneyimli antrenörün eski öğrencisi Ruben Semedo'yu transfer listesine ekledi.

Jorge Jesus ile birlikte Sporting Lizbon'da beraber çalışan stoper oyuncusu Ruben Semedo, yaz transfer döneminde Olympiakos'tan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olmuştu.

Katar temsilcisinde 7 karşılaşmaya çıkan Portekizli savunmacının burada mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.

Al Duhail ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon yeni takımı ile 6'sı ilk 11 olmak üzere 7 karşılaşmada forma giydi.