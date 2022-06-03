Jesus'tan Mesut Özil'e kırmızı kart!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde imza töreni düzenlendi. Mesut Özil'in takımda kalıp kalmayacağı hakkında konuşan Jorge Jesus, "Mesut Özil gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisiyle alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçedeki oyuncularla oynayacağım." dedi.



Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil konusuna açıklık getiren Portekizli teknik adam ayrıca yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

JORGE JESUS: HAZIR MISINIZ?

Jorge Jesus: "Hazır mısınız? Herkese iyi günler diliyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni ikna etmesi. Sosyal medya hesaplarımızı taraftarlar istila ettiler. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Ben gerçekten büyük bir takımda çalışmak istiyordum. Umarım burada mutlu olurum. Ben kendi işime güveniyorum. Şampiyon olmak istiyoruz."

"MESUT ÖZİL HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Jorge Jesus: "Futbolda tabii ki geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisiyle alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçedeki oyuncularla oynayacağım."

ALEX DE SOUZA İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?

Jorge Jesus: "Alex'in gerçekten bu kulüpte tarihi var. O kulüp için bir idol. Brezilya'da çok arkadaşım var ve Alex de onlardan biri. Gelmeden önce Alex ile konuştum. Onun burada bıraktığı iz çok iyi. Her zaman kulüp efsanelerini hatırlamamız gerekiyor. Taraftarlarımız benim buraya gelmemde çok büyük bir faktör. Ayrıca 9 yıl önce burada yarı final oynadığım zaman atmosferi gördüm. Taraftarlar takımın 12. oyuncusu gibi. Zaten takımı büyük yapan taraftarlarıdır. Bizim yapmamız gereken tek şey onları kupalarla taçlandırmak olacak."

"ÇALIŞTIRDIĞIM TAKIMLAR GENELDE ÇOK FAZLA GOL ATARLAR"

Jorge Jesus: "Her antrenörün kendine özel bir planı vardır. Ben ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Futbolda galip gelmek çok önemlidir ama tek önemli şey değildir. Taraftarlara bir şov izletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim fikrim bu."

"OYUNCULARIMDAN BENİ ÇOK BÜYÜK BİR HOCA GİBİ GÖRMELERİNİ İSTERİM"

Jorge Jesus: "Oyuncularımdan beni çok büyük bir hoca gibi görmelerini isterim. Sonra isterlerse baba gibi görebilirler. Benim düşüncem bu konuda çok net."

"BEN HEP 1 YILLIK KONTRAT YAPARIM"

Jorge Jesus: "Belirttiğim gibi Fenerbahçe'nin şartları en üst seviyede. Dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlarla buradakiler aynı. Hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Kontrat konusunda ben hep 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon senesidir. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı. 1 yıldan sonra işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz. Bu yaptığım şey yeni bir şey değil. Portekiz dışında çalıştığım her ülkede bunu yaptım."

"6-7 TANE HAZIRLIK MAÇI OYNAMAK İSTİYORUZ"

Jorge Jesus: "İçinde bulunduğumuz durum hiç kimse için kolay değil. Türk milli takımı da 3 maç oynayacak. Birçok oyuncumuz milli takımda. Toplamda 5 haftamız olacak oyuncularımızla çalışabilmek için. Şampiyonlar Ligi ön elemesi bizim için bu yüzden zorlu geçecek. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutabilirsek bizim için avantajlı olacaktır. Hazırlık döneminde birçok antrenman ve maçlar yapmak istiyoruz. Milli takımdan oyuncularımız döndüğünde hazırlıklara başlayacağız. 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz."



