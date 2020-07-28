Japonya'dan "Sonsuz Kefaret" anıtındaki Koreli kadına baş eğen kişinin Abe olduğu iddialarına tepki

TOKYO (AA) - Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Güney Koreli kadınları temsilen dikilen sembolik "Sonsuz Kefaret" anıtında oturan kadına karşı baş eğen erkeğin Başbakanı Abe Şinzo olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'nin kuzeydoğusundaki Pyeongchang'da özel işletilen botanik bahçesinde İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Güney Koreli kadınları temsilen dikilen anıta ilişkin konuştu.

Anıtta oturan kadına karşı başını eğmiş erkeğin Japonya Başbakanı Abe'yi temsil ettiği iddialarına tepki gösteren Suga, "Eğer, 'Sonsuz Kefaret' anıtına dair basın raporları doğruysa uluslararası nezaket kapsamında bu kabul edilemez." diye konuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Japon medyasına konuşan botanik bahçesinin işletmecisi Kim Chang-ryeol, heykelin Abe'yi temsil etmediğini ve politik maksat taşımadığını belirterek, ¨Baş eğen adam, bir kadından özür dilemek zorunda kalan herhangi bir adamı simgeliyor." dedi.

Güney Kore medyasına dayandırılan haberlerde, anıtı yapan yerel heykeltraşın, "Bu heykel, Güney Kore kabul edene kadar Japonya'nın özür dilemeyi sürdürmesi halinde affedilebileceği durumunu temsil ediyor. ifadelerini kullandığı kaydediliyor.

- Aralık 2015 anlaşması sonuçsuz

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için Aralık 2015'te istismar mağduru Koreli kadınlar konusunu "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlamak üzere bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu, Japonya vakfa yaklaşık 1 milyar yen (54,2 milyon lira) katkı yapmıştı.

Ancak hükümet değişikliği sonrası Güney Kore vakfı feshetmiş, Japonya da feshin anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, Seul yönetimini protesto etmişti.