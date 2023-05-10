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Dünya Japonya'dan Çin'i kızdıracak hamle!
Dünya

Japonya'dan Çin'i kızdıracak hamle!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 09:15:00 -
Japonya'dan Çin'i kızdıracak hamle!

Japonya, ülkenin güneybatısında ve Tayvan Boğazı'na yakın bölgedeki Miyako Adası'na Patriot füzelerini konuşlandırdı.

Japonya, ülkenin güneybatısında ve Tayvan Boğazı'na yakın bölgedeki Miyako Adası'na Patriot füzelerini konuşlandırdı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF), Okinawa eyaletine bağlı Miyako Adası'na Patriot füzeleri konuşlandırdığını söyledi.

Matsuno, konuşlandırılan füzelerin, ulusal güvenliği sağlamak için olduğunu ve Kuzey Kore'nin olası uzun menzilli balistik füzelerini hedef alacağını bildirdi.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, PAC-3 füzelerinin aynı bölgede bulunan İşigaki ve Yonaguni adalarına da konuşlandırıldığı aktarıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.
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