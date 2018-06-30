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Japonya'da uzaya fırlatılan roket 4 saniye sonra patladı

Japonya'da özel bir şirket tarafından geliştirilen roket kalkıştan kısa bir süre sonra patlayarak parçalara ayrıldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:54
Japonya'da uzaya fırlatılan roket 4 saniye sonra patladı

Düşük maliyetli uzay taşımacılığı hizmeti vermek için çalışmalar yapan özel bir şirketin Japonya'nın Hokkaido bölgesinde Cumartesi günü yaptığı deneme uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

KALKIŞTAN 4 SANİYE SONRA

10 metre uzunluğundaki roketin motorları kalkış yaptıktan yaklaşık 4 saniye sonra arıza vererek durdu ve yere çakılan uzay aracı şiddetli bir patlamayla parçalandı. Roketin ethanol ve sıvı oksijenle dolu olması patlamanın şiddetini daha da arttırdı. Kazadaki herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:54
  1. japonya
  2. patlama
  3. roket

YORUM YAZ

  • Kozan BeyiKozan Beyi5 sa önce
    Bu başarısızlık ustune intihar eden japon olmuş mu?
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