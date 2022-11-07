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Dünya Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'
Dünya

Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'

Japonya'nın, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik iş birliği amacıyla İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:55:00 - 2022-11-07 09:10:26
Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu dengeleme arayışını sürdüren Japon hükümeti, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkeleriyle iş birliğini artırma arayışında.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, İngiltere ve Japonya, güvenlik iş birliğini artırmak için gelecek ay askeri savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

İki ülke arası "Karşılık Erişim Anlaşması" (RAA) müzakerelerinin aralık ayında nihayete ermesi bekleniyor.

Müzakereler, Japon Başbakan Kişida Fumio'nun, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile mayısta Londra'da buluştuğu zirvede başlatıldı.

İki ülkenin yeni savaş uçağı geliştirme iş birliğine yönelik olası ortaklığın ayrıntılarının da anlaşmada yer alması bekleniyor.

Haberde, söz konusu anlaşmanın, Tokyo-Londra ilişkilerinin derinliğinin örneği olacağına dikkat çekilirken RAA ile Japonya'nın, Çin'in bölgesel nüfuzunu dengelemek için caydırıcılığı artırma ve savunma iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyeceği ifade edildi.

American Enterprise Institute (AEI) kuruluşu güvenlik uzmanlarından Zack Cooper, "Japonya ve İngiltere arasındaki RAA'nın, tarafların ortak tatbikatlarını kolaylaştıracağını" söyledi.

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Japonya, Endonezya'dan sonra 2. en kalabalık ada ülkesidir. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya yüzde 98,5'i Japon olan 126 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından on birinci en kalabalık ülkesidir. Tanınan millî diller: Japonca. Japonya Amerika anlaşması yapılmıştı. San Francisco Barış Antlaşması (İngilizce: Treaty of Peace with Japan, Japonca: 日本国との平和条約), II. Dünya Savaşının ardından Müttefik Kuvvetler ile Japonya arasında 8 Eylül 1951'de San Francisco Kaliforniya'da imzalanan antlaşma. 49 ülke arasında imzalanmış ve 28 Nisan 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. San Francisco antlaşması önemi: Antlaşmayla II. Dünya Savaşı resmen sona ermiş, Japonya'nın emperyalist bir güç olarak konumu lağvedilmiştir. Ayrıca antlaşmayla Japonya'nın elindeki müttefik savaş esirlerinin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinden dolayı tazmin edilmeleri karara bağlanmıştır.  Antlaşmanın 3.maddesi gereğince Bonin ve Ryukyu takım adalarının denetimi ABD'ye geçmiştir.wikipedia.org

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