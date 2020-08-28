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Aktüel Japonya Başbakanı Abe Şinzo görevinden istifa etti
Aktüel

Japonya Başbakanı Abe Şinzo görevinden istifa etti

Abe Şinzo: - "Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum" - "Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:42:38 -
Japonya Başbakanı Abe Şinzo görevinden istifa etti

TOKYO (AA) - Japonya’da Başbakan Abe Şinzo, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Abe, 18 Haziran'dan bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında, sağlık nedenlerini öne sürerek, başbakanlık görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Son sağlık kontrollerinde hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini aktaran Abe, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı." dedi.

"Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." diyen Abe, 7 yıl 8 ay boyunca sürdürdüğü görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Tedavi sürecinde göreve devam etme ihtimaline yönelik bir soru üzerine ise Abe, "Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm." yanıtını verdi.

- 2007 istifası

Ulusal basındaki haberlerde, temmuzda Abe’nin Başbakanlık konutunda kan kustuğu belirtilmişti.

Kyodo ajansına göre, yılda iki kez mutat muayenelere tabi tutulan 65 yaşındaki Abe, ağustos başından beri bir dizi sağlık kontrolüne girmişti.

Abe, 2006'da ilk defa üstlendiği başbakanlık görevinden "bağırsak iltihabı" rahatsızlığı nedeniyle 2007'de ayrılmıştı.

Yeni bir tedavi sayesinde hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012'de başbakanlığa geri dönmüştü.

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