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Dünya Japonya 6,1 ile sallandı
Dünya

Japonya 6,1 ile sallandı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:51:00 -
Japonya 6,1 ile sallandı

Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.33'te oldukça sığ sularda meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı yakın bölgede bulunan Okinawa eyaletinin bazı kentlerinde de hissedildi.
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