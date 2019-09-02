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Japonlardan Bafra’ya tarım yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma dayalı üretim ve tarıma dayalı sanayi alt yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:25
Japonlardan Bafra’ya tarım yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma dayalı üretim ve tarıma dayalı sanayi alt yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık" dedi.


Bafra’da Japonya merkezli United Genetic adlı firmanın işleteceği fide üretim tesisinin açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tarıma dayalı üretim ve tarıma dayalı sanayinin alt yapı çalışmaları büyük ölçekte tamamlandı. Hedef, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek" ifadelerini kullandı.



Bafra’ya tarım yatırımı


Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Japon Fide Üreticisi United Genetics’in Bafra ilçesinde kurduğu, Karadeniz Bölgesi’nde ilk olan aşılı fide üretim tesisinin açılışına katıldı.


Bafra Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirilen Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mijayim ile şirket yetkililerinin ve çok sayıda Bafralı üreticinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Demir, önemli mesajlar verdi.



Tarım için yeni teşkilat yapılanması


Karadeniz Bölgesi’nde ilk olma özelliğini taşıyan aşılı fide üretim tesisinin Samsun’da açılıyor olmasının şehrin tarım ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’un en büyük, en önemli potansiyelleri, Türkiye’deki en verimli ovalara sahip olmasıdır. Şehrimizde, geçtiğimiz süreçte, tarıma dayalı üretim ve tarıma dayalı sanayinin alt yapısı büyük ölçekte tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir teşkilat yapılanması gerçekleştirdik. Bu yapılanmada özellikle tarımsal ve hayvansal kalkınmayı destekleyecek şekilde kaynaklar oluşturacağız" diye konuştu.



Topraklardan bereket fışkıracak


Samsun il genelinde ’tarıma dayalı sanayi’ ile ilgili çok ciddi gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girilmek üzere olduğunu ifade eden Mustafa Demir, "Samsun’u bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bugün ile kıyaslanmayacak bir şekilde değişen ve gelişen bir kent haline getireceğiz. Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası’nda yapılan bu yatırım bizim de projelerimize alt yapı oluşturacak bir hüviyet ve önem arz ediyor. Bu topraklar bereketli. Burada yapılan her yatırımın da bereketli olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Japon firma Türkiye’ye örnek olsun


Bafra OSB içerisinde toplamda 280 dönümlük bir alan seracılık başta olmak üzere birçok alanda tarımsal faaliyet ve üretim gerçekleştirecek Japon United Genetics’in bu yatırımıyla örnek olmasını da isteyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu projenin Samsun’da hayata geçmesini sağlayan Türk firma yetkililerine ve Samsun’da bu yatırım gerçekleştirilmesine destek veren tüm ilgili arkadaşlara teşekkür ederim. Başarılı, güzel bir ticari faaliyet olmasını diliyorum, emeği geçenleri kutluyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:25
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