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Aktüel

Jandarmadan tatil dönüşü helikopter destekli trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:58:22 -
Jandarmadan tatil dönüşü helikopter destekli trafik denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timleri, Silivri Gümüşyaka ve Çatalca Subaşı uygulama noktasında, Kurban Bayramı tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, motosikletli asayiş, trafik olmak üzere 154 tim ve 4 bin 692 personelle yapıldı.

Uygulamalar kapsamında, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişlerinin Bakanlığınca yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Öte yandan Çatalca-Saray otoyolunda yapılan trafik denetimlerinde, jandarma ve polis trafik timleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Jandarma ve polis ekiplerince sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uymaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmamaları hatırlatıldı.

Denetimlere Skorsky helikopter, drone ve dedektör köpekler ile destek verildi.

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