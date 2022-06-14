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Gündem Jandarmadan DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Jandarmadan DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlenlediği operasyonda Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:05:00 -
Jandarmadan DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışma yaptı. Suriye ve Irak'ta bulundukları dönem içerisinde, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin Melikgazi ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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