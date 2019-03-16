Jandarma uzman erbaş alımı son dakika başvuru ve şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) bünyesinde görev alacak jandarma uzman erbaş alımına ilişkin başvuru kılavuzu yayınlandı. Jandarma uzman erbaş son dakika alım başvuru şartlarına göre, en az lise mezunu, 27 yaşını bitirmemiş, 2018 KPSS puanından en az 50 alan puan almış kişiler arasından alımının yapılacağı açıklandı. Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru nasıl yapılabilecek? İşte, o detaylar...

2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı kılavuzu yayımlandı. Şimdi hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan uzman erbaş alımı kılavuzunun ardından gözler başvuru ekranına çevrildi. Ön başvuruların ardından bir sonraki aşamaya geçiş yapacak olan adaylar Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında sınava tabi tutulacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, başvuru şartları ve detaylı bilgiler

Jandarma uzman erbaş alı başvuru şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını yayımladı. İşte, o şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,

amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak

Jandarma uzman erbaş alım başvuruları nereye yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Askerliğini yapmayanlar ile halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

Ön başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından 19 Mart - 04 Nisan 2019 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır.

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS‟ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)‟nin altında puan alanlardan seçilecektir. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)‟nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecektir.

Jandarma uzman erbaş alımı için kimler çağrılacak?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.

2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)

(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)

(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)

Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

(4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır.

(5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın;

(1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan,

(2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan,

(3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır.

Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan

Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır.

Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.

Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.

2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.