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Yerel Jandarma bin 665 sokak hayvanına sahip çıktı
Yerel

Jandarma bin 665 sokak hayvanına sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 12:08:00 -
Jandarma bin 665 sokak hayvanına sahip çıktı

Balıkesir’de Jandarma ekipleri kırsal mahallelerde sokakta yaşayan ve soğuk hava şartlarında yiyecek ihtiyacını karşılayamayan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz bir hafta boyunca kış mevsimi günlük hayata olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesi ve sokak hayvanları için farkındalık faaliyetleri sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri bin 105 köpek, 560 kedi olmak üzere toplam da bin 665 sokak hayvanını besledi.

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