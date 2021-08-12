İZÜ öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanla duyurduğu fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24 ve 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitenin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre 32 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstekliler başvurularını 12.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında şahsen yapacaklardır.
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,
2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,
3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ