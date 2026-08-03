  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka... Newarab sitesi, ahlaksız tezgahın arka planını yazdı: İsrail ve Fas’tan İspanya’ya kirli şantaj Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da! Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu! Bütün dünya merak ediyordu! İran’dan ‘Hürmüz’ iddialarına cevap Bakan Gürlek duyurdu: 16 ilde 44 yangına soruşturma açıldı! 6 şüpheli tutuklandı Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı! FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip Vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı Mükellefe kolaylık
Yerel İznik’te gece yarısı can pazarı: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Yerel

İznik’te gece yarısı can pazarı: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İznik’te gece yarısı can pazarı: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu anne ile 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi. Aralarında bir uzman çavuş ile bir astsubayın da bulunduğu yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

İznik-Adapazarı kara yolunun Kaynarca Mahallesi mevkisi, gece saatlerinde ölümlü bir kazaya sahne oldu. Saat 23.00 sıralarında Uzman Çavuş Muhammet Ölmez’in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan savrulan iki araç da ağır hasar aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir’den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı karayolu Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Muhammet Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada; Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçta bulunan eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu ile araçta bulunan Alaattin Usta ve Yusuf Usta yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Astsubay Yunus Koca'nın eşi ve 5 yaşındaki kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23