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Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik Erişçi'nin sosyal medyadan bir hastaneye iyi dileklerini ilettiği videoyu alıntılayarak Çelik'e teşekkür etti.

Şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından bir yakınını ziyaret için gittiği hastanenin personeline ilgileri ve bakımından ötürü teşekkür ettiği bir video yayımladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik'in paylaşımını alıntılayarak, "İnsan insanın şifasıdır. Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun. Bu içten ve kadirşinas sözleriniz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde, 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı. Güzel temennileriniz ve sağlık ordumuza verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ysf

Sanatçılar toplumun sesi olmalı. Olmayanları eksikler yıkmadan dökmeden tabi eleştirilecek. Ama olanlarında taktir edilmesi; orada çalışanlara saygı duyulması gerekir. Çelik'te bu duygularını ifade etmiş. Particilik yapmadan Devlet ve milletin yanında saf tutanlara selam olsun.
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