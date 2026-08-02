Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"

Sosyetenin tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin sosyal medyada yaptığı zikir paylaşımları, bazı seküler çevrelerde hedef haline getirildi. İnanç tercihine yönelik hakaret ve alay içeren yorumların ardından Mermerci, yayımladığı video ile kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"

Zikir çekmenin hayatının doğal bir parçası olduğunu belirten Mermerci, buna gösterilen tepkiyi anlamlandıramadığını söyledi.

Şu ifadeleri kullandı:

"Benim 11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garip, anlamadım."

Mermerci ayrıca zikirlerin bilinçli yapılması gerektiğini belirterek, her zikrin ayrı bir anlamı ve usulü bulunduğunu ifade etti.

İnanç üzerinden hedef gösterilmesine tepki

Sırf zikir çektiği için sosyal medyada hedef gösterilmesi ve hakarete varan yorumlara maruz kalması, birçok kullanıcı tarafından da eleştirildi.

İnanç ve ibadet özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğuna dikkat çeken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bir kişinin dini inancını yaşamasının linç konusu yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"İyi olun"

Mermerci, açıklamasında kendisine yöneltilen eleştirilerin yanı sıra yalı hayatı üzerinden yapılan yorumlara da değinerek, insanların birbirine karşı daha anlayışlı olması gerektiğini söyledi.

Hayvanların kurtarılması için yürüttüğü çalışmalardan da bahseden Mermerci, toplumsal kutuplaşmayı artıran hakaret dilinin terk edilmesi gerektiğini ifade etti.