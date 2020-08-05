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Aktüel

İzni biten gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:34:49 -
İzni biten gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

İzinlerinde baba ocaklarını ziyaret eden gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geldi.

Gurbetçiler, Kapıkule'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hüzünlü dönüş yolculuğuna devam etti.

Almanya'ya giden Mustafa Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çabuk ve güzel geçtiğini söyledi.

Antalya, Konya, Bayburt ve Trabzon'u ailesiyle gezdiğini anlatan Alioğlu, "Pandemi döneminde de seve seve geldik ülkemize. Kurallara dikkat ettik. Almanya'ya dönüyoruz şimdi, hüzünlüyüz." dedi.

Fransa'ya dönen İsmail Çal da her yıl tatilini Türkiye'de geçirdiğini belirterek, "Osmaniye'yi, memleketimizi ziyaret ettik. 'İlle de vatan' diyoruz. Şimdi dönüş yolundayız, üzüntü var. Durumum olsa, işim olsa inan ki Fransa'ya geri dönmem. Allah izin verirse çoluk çocuk az büyüsün dönüş yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



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