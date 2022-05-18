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Yerel İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,7 milyon lira ceza!
Yerel

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,7 milyon lira ceza!

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:31:00 -
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,7 milyon lira ceza!

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari bir gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye 34 milyon liraya yakın idari para cezası verildiği belirtildi. (İLKHA)

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Yorumlar

Çoban

Para cezası yetmez. Bu tür suçları işleyen gemileri ve gemi kaptanlarını kara listeye almalı. Türk karasularına bir daha girmeleri engellenmeli. Bunu birçok devlet yapıyor biz de yapmalıyız.
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